В квартире на Купчинской нашли труп и сильно избитого мужчину

Подозреваемые были задержаны "по горячим следам".

В квартире на Купчинской улице был обнаружен труп пенсионера и мужчина в тяжелом состоянии со множественными травмами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 19 января в 19:12 поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в квартире дома 20 корпус 3 был обнаружен труп.

По указанному адресу с множественными гематомами различных частей тела обнаружен труп 71-летнего пенсионера. Также с места происшествия с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей свода черепа, лицевого скелета, закрытой травмой груди, переломами ребер справа в тяжелом состоянии госпитализирован 61-летний мужчина.

На месте происшествия "по горячим следам" по подозрению задержаны 34-летний и 33-летний мужчины.

Изъято: следы пальцев рук, 17 окурков, 1 смыв и 3 соскоба вещества бурого цвета, вырез ткани со следами бурого цвета, нож со следами бурого цвета, 4 молотка, топор, монтировка, одежда с трупа со следами бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подъезде на Фрунзе нашли труп мужчины со ссадинами на лице.

Фото: Piter.tv