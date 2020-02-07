С 5 июля в Красном Селе начнется прием в новой детской поликлинике

Медицинское учреждение рассчитано на 16,5 тыс. маленьких пациентов.

Сегодня, 3 июля, в Красном Селе провели церемонию открытия детского поликлинического отделения № 22, которое входит в состав больницы № 93. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С понедельника здесь начнут принимать несовершеннолетних пациентов. В одну смену клинику смогут посетить 420 человек. Наблюдаться в медицинском учреждении будут 16,5 тысяч детей.

Штат полностью укомплектован. В поликлинике можно записаться к врачам всех специальностей. Здесь есть бассейн, спортзал, игровые помещения и соляная пещера.

Напомним, что новую поликлинику в Шушарах планируют открыть в 2021 году. Кроме работы специалистов и отделения диагностики должны будут появиться женская консультация, станция скорой помощи и дневной стационар.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны самые популярные направления петербургских электричек. В июне 2021 года самыми популярными направлениями у пассажиров стали Финляндско-Ладожское, Балтийское, Витебское, Московское и Финляндско-Выборгское.

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