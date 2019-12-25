Стали известны самые популярные направления петербургских электричек

За июнь электричками воспользовались 7,6 миллиона человек.

Летом петербуржцы стали чаще выезжать на отдых в Ленобласть. Пригородные электрички стали ездить переполненными, поэтому на некоторых направлениях их количество увеличили.

Как рассказали "Невским Новостям" в АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК), в апреле 2021 года пригородными поездами воспользовались 5,9 миллиона пассажиров, в мае – 6,7 миллиона человек, в июне, по данным на 28 июня – уже 7,6 миллиона пассажиров.

В июне 2021 года самыми популярными направлениями у пассажиров стали Финляндско-Ладожское, Балтийское, Витебское, Московское и Финляндско-Выборгское.

Из Петербурга в Выборг пустят дополнительную "Ласточку" в выходные дни.

Фото: Piter.tv