Из Петербурга в Выборг пустят дополнительную "Ласточку" в выходные дни

На обратном пути электричка остановится в Солнечном.

Северо-Западная пассажирская компания решила увеличить количество электричек из Петербурга в Выборг. Они будут курсировать в выходные дни в июле. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Скоростная "Ласточка" будет отправляться в 11:53 с Финляндского вокзала. В Выборг она прибудет в 13:08. В обратную сторону она поедет в 18:35. Поезд №7916 из Выборга будет делать остановку на станции "Солнечное" в 19:34.

Пассажирам напоминают, что билеты на пригородные поезда можно купить в мобильном приложении "Пригород" или "РЖД Пассажирам".

В один из жарких выходных петербуржцы устроили сильную давку в попытке уехать на электричках.

Фото: Piter.TV