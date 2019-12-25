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Из Петербурга в Выборг пустят дополнительную "Ласточку" в выходные дни
Сегодня, 12:43
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Из Петербурга в Выборг пустят дополнительную "Ласточку" в выходные дни

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На обратном пути электричка остановится в Солнечном.

Северо-Западная пассажирская компания решила увеличить количество электричек из Петербурга в Выборг. Они будут курсировать в выходные дни в июле. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Скоростная "Ласточка" будет отправляться в 11:53 с Финляндского вокзала. В Выборг она прибудет в 13:08. В обратную сторону она поедет в 18:35. Поезд №7916 из Выборга будет делать остановку на станции "Солнечное" в 19:34. 

Пассажирам напоминают, что билеты на пригородные поезда можно купить в мобильном приложении "Пригород" или "РЖД Пассажирам". 

В один из жарких выходных петербуржцы устроили сильную давку в попытке уехать на электричках. 

Фото: Piter.TV

Теги: ласточка, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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