Таким образом, в этом году в микрорайоне появятся и взрослая, и детская поликлиники.

Новую поликлинику в Шушарах планируют открыть в 2021 году. Об этом 19 июня заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, осматривая здание строящегося медучреждения на Валдайской улице. Отдельно отмечается, что поликлиника, функционирующая в микрорайоне в настоящее время, станет полностью детской. Так в конце года Шушары получат сразу две поликлиники.

В новом медучреждении планируют обслуживать 31 тыс. взрослых жителей микрорайона. Поликлиника, запланированная на "бережливый" стандарт работы, рассчитана на 650 посещений в день. Кроме работы специалистов и отделения диагностики должны будут появиться женская консультация, станция скорой помощи и дневной стационар, а также в поликлинике будет установлен компьютерный томограф.

Фото: Piter.tv, Telegram / Пул 78