ВОЗ: штамм коронавируса омикрон выявлен как минимум в 23 странах

Специалистам предстоит определить опасность штамма и темпы его распространения.

Вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в 23 странах. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. По словам Гебрейесуса, скорее всего, количество стран с новым штаммом будет расти. Во всемирной организации относятся к развитию событий "крайне серьезно". Новый штамм еще предстоит изучить.

Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за то, что страны выявили штамм, быстро секвентировали его и передали информацию о результатах.

Глава ВОЗ считает, что полный запрет на международные поездки не остановит распространение омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим он призвал страны обеспечить вакцинацию населения, особенно, из группы риска, а также оптимизировать меры в сфере здравоохранения.

Ранее Piter.TV собрал информацию о новом штамме "омикрон".

Видео: YouTube / Guardian News