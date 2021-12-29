В Градсовете представили новый проект будущего облика станции "Фрунзенская"

Предыдущий проект раскритиковали в прошлом сентябре.

В пятницу, 14 января, на совещании петербургского Градостроительного совета представили проект измененного облика станции метро "Фрунзенская", которая готовится уйти на реконструкцию в 2022 году. Корреспондент Piter.TV ознакомился с новым проектом. Предыдущий вариант, предложенный архитекторами в сентябре 2021 года, можно увидеть здесь.

Компания ООО "Архитектурное Бюро А.С.+" проработала ряд замечаний, касающихся внешнего облика и внутренней перепланировки здания наземного вестибюля станции. Архитекторы проанализировали проблемы с пешеходной доступностью к метро и автобусным остановкам от ЖК "Московский" и ЖК "Променад", соседствующих со станцией, и увеличили или создали с нуля пешеходные пути. Также разработчики увеличили площадь зеленых насаждений рядом с вестибюлем.

Вторым замечанием была помпезность фасадов здания 1961 года постройки.

Мы дополнили фасад раскреповками по углам, проработали архитектуру витражей – фасад стал менее помпезным и более сомасштабным окружающей застройке. Также мы "задвинули" внутрь здания на полметра аттику. Площадь здания уменьшилась, но теперь нет острого выпирающего угла и фасад облегчается кверху. Александр Сохацкий, архитектор

Вместо витражей вестибюль может обзавестись окнами с нишами, маленькие окошки появятся в качестве декоративного элемента на главном фасаде. Также вестибюль лишат большого и выпирающего входного тамбура в единый диспетчерский центр. Без тамбура, отметили архитекторы, задний фасад станет более гладким. Изменится и цветовая гамма фасадов: цвет камня будет более теплым, приближенным к цветам застройки по соседству. Из подсветки останется лишь подсветка аттики поверху.

Рецензенты отметили, что здание перестало быть чрезмерно монументальным и гармоничнее вписалось в структуру Московского проспекта. Некоторые элементы назвали не соответствующими историческому пейзажу, возникали вопросы к подсветке и окошкам, однако в целом, заметили члены совета, замечания исправлены.

Все на пути к окончательному решению. архитектор Михаил Сарри

Фото: скриншоты проектной документации, опубликованный Градостроительным советом