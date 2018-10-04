В Градсовете показали, как будет выглядеть обновленное здание станции метро "Фрунзенская"

Новый пятиэтажный комплекс будет не похож на прежнее здание. Реконструкцию начнут в середине 2022 года.

В среду, 8 сентября, Градостроительный совет Петербурга опубликовал проектную документацию реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская" с полной заменой эскалаторов и созданеим единого диспетчерского центра метрополитена. Проект еще не утвержден.

Реконструкцию должны начать в 2022 году. Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров. У здания также будет два подземных яруса. План работ по реконструкции и строительству создает компания ООО "Архитектурное Бюро А.С.+".

Четыре яруса нового комплекса отдадут под нужды станции: машинный зал, вестибюль, служебные и технические помещения станции. На верхних этажах разместят сам ЕДЦ. Диспетчеры центра будут работать на третьем этаже комплекса. Они будут сидеть бок о бок со всеми своими коллегами из разных подразделений, чтобы они лучше взаимодействовали между собой. На четвертом этаже может появиться ситуационный центр и помещение для оперативных совещаний. На пятом этаже разместят серверные, технические комнаты и сопутствующие помещения. В общей сложности в ЕЦД будут трудиться 150 человек, из них более 45 – диспетчеры.

Что касается самой реконструкции станции метро, специалисты оснастят наклонный ход современной гидроизоляцией, демонтируют все три эскалатора и установят вместо них четыре новых. Также обустроят линейку турникетов и зону транспортной безопасности.

Полностью завершить работы планируют к середине 2026 года.

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Фото: скриншот проектной документации, опубликованный Градостроительным советом