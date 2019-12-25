К концу сентября на Васильевском острове появятся новые фонари

Во время работ по реконструкции наружного освещения будет ограничено движение транспорта.

На Васильевском острове полным ходом идет замена уличного освещения. Предполагается, что к концу сентября на 1-й и Кадетской линиях В.О. появятся новые фонарные столбы, сделанные "под старину". Об этом пишет "Фонтанка".

Стоит отметить, что 8-метровые чугунные опоры с двумя светильниками на каждой уже выросли вдоль проезжей части на Кадетской линии. Такие же фонари установят взамен навесных на 1-й линии В.О.

Реконструкция наружного освещения архитектурного ансамбля продлится на Васильевском острове до 30 сентября. Ранее в ГАТИ предупредили, что в это время на Кадетской линии от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной будет ограничено движение транспорта.

Фонари меняют в рамках программы по благоустройству Петербурга. Работы проводятся за счет средств ПАО "Газпром" при поддержке ассоциации "Невский свет" и СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее мы писали, что в сквере "Осенний марафон" подходят к концу работы по благоустройству.

Фото: pixabay.com