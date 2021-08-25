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В сквере "Осенний марафон" подходят к концу работы по благоустройству
Сегодня, 16:27
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В сквере "Осенний марафон" подходят к концу работы по благоустройству

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Всего в сквере посадят 81 дерево и около 600 кустарников. Все работы завершатся к 10 сентября. 

Стало известно, что в конце июля в сквере "Осенний марафон" на Васильевском острове завершатся работы по благоустройству. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказали в пресс-службе администрации Василеостровского района, благоустройство сквера, посвященного одноименному советскому фильму, находится на финальной стадии. Так, сегодня проводится высадка деревьев, затем будут устанавливать состаринную телефонную будку, часы, печатную машину в виде гранитных букв, которые будут расположены прямо на газоне. Все это сопоставимо с сюжетом фильма. Кроме этого, уже поставлена закладка для опор освещения. 

Отметим, что всего в сквере посадят 81 дерево и около 600 кустарников. Все работы завершатся к 10 сентября. 

Ранее парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: Вконтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство сквера, васильевский остров, сквер осенний марафон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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