Парки и скверы Выборга обработали от клещей

Мероприятия по борьбе с клещами продолжатся.

В Выборге прошла обработка парков и скверов от клещей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Зоны зеленых насаждений обрабатывают сертифицированными акарицидными препаратами. Они не представляют вреда для человека и животных, но при этом помогают бороться с насекомыми. Подобные мероприятия проводятся ежегодно.

На данный момент специалисты обработали территорию Южного кладбища, Петровскую набережную, парк Ленина. Список адресов будет пополняться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рамках национального проекта в Выборге обновили сквер.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО