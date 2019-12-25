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Парки и скверы Выборга обработали от клещей
Сегодня, 13:40
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Парки и скверы Выборга обработали от клещей

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Мероприятия по борьбе с клещами продолжатся.

В Выборге прошла обработка парков и скверов от клещей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Зоны зеленых насаждений обрабатывают сертифицированными акарицидными препаратами. Они не представляют вреда для человека и животных, но при этом помогают бороться с насекомыми. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. 

На данный момент специалисты обработали территорию Южного кладбища, Петровскую набережную, парк Ленина. Список адресов будет пополняться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рамках национального проекта в Выборге обновили сквер. 

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: клещи, обработка
Категории: Выборг, Лента новостей,

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Дементьев Георгий
Сегодня 14:19

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