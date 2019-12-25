Парки и скверы Выборга обработали от клещей

В Выборге прошла обработка парков и скверов от клещей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Зоны зеленых насаждений обрабатывают сертифицированными акарицидными препаратами. Они не представляют вреда для человека и животных, но при этом помогают бороться с насекомыми. Подобные мероприятия проводятся ежегодно.
На данный момент специалисты обработали территорию Южного кладбища, Петровскую набережную, парк Ленина. Список адресов будет пополняться.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рамках национального проекта в Выборге обновили сквер.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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