В рамках национального проекта в Выборге обновили сквер

Речь идет о благоустройстве части Садового сквера, где установлен памятник Максиму Горькому.

В четверг, 26 августа, в Садовом сквере в Выборге продолжаются работы по благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в администрации МО "Выборгский район".

Специалисты озеленяют территорию: высаживаются 968 саженцев спиреи и 952 кизильника блестящего по периметру пешеходных участков. Также центральную аллею украсят 22 дуба черешчатого, 23 новые липы, 24 барбариса. Помимо этого пешеходные дорожки выложили плиткой. Специалисты обустраивают детскую площадку и объекты освещения.

Отмечается, что участок сквера должен преобразиться к осени.

Напомним, программа входит в часть национального проекта "Жилье и городская среда", ее реализацию начали в 2017 году. За это время уже благоустроили Прогонный сквер, бульвар Кутузова, сквер Молодежи, зеленая зона на ул. Гагарина и другие.

Ранее мы писали, что график расстановки машин с водой на период ремонта магистрального водовода в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"