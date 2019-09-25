Опубликовано видео момента смертельного ДТП со скорой из Йошкар-Олы

В ДТП погибли 2 человека, водитель скорой и пассажир иномарки.

23 сентября в Йошкар-Оле произошло резонансное смертельное ДТП с каретой скорой помощи.

В Йошкар-Оле на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы в темное время суток столкнулись "скорая" под управлением 64-летнего водителя и легковой автомобиль "Мазда" под управлением 22-летнего парня. В ДТП на месте аварии скончался водитель "скорой", позднее в больнице от полученных травм скончался пассажир иномарки.

По сообщениям МВД, ДТП произошло из-за того, что водитель скорой помощи не предоставил преимущество при проезде перекрестка легковому автомобилю. Позднее было опубликовано видео с моментом ДТП с камер уличного наблюдения. На данных кадрах видно, что черная иномарка буквально "летит" по городу на огромной скорости.

Данное ДТП вызвало огромный общественный резонанс, в связи с чем в органы прокуратуры направлено ходатайство о передаче материалов проверки в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл.

Фото: СУ СК РФ по республике Мари Эл

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Видео: HUE