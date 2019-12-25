В парадной на 10-ой Советской неизвестный избил и ограбил курьера "Яндекс Доставки"

У курьера забрали 8000 рублей и два смартфона.

Вечером 7 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 39-летнего курьера "Яндекс Доставки". Он рассказал, что в парадной №9 по улице 10-ой Советской его избил неизвестный, после чего забрал у него телефон. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в 20:20 в парадной. Злоумышленник сначала распылил перцовый газовый баллончик в лицо курьеру, затем начал избивать его руками и ногами. После того, как курьер упал, неизвестный сорвал с него сумку, забрал из неё 8000 рублей, два мобильных телефона (IPhone X и Meizu) и скрылся.

Приметы неизвестного: мужчина ростом 175-180 см, короткие русые волосы, овальное лицо и крупный нос, был одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, темные штаны.

Ранее житель Петербурга пытался задушить и выдавить глаза курьеру "Яндекс Еды".

Фото: Instagram / yandex_eda