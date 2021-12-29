В Ботаническом саду удалили 85-летнюю пальму

Крона растения уперлась в стеклянный потолок здания.

В Ботаническом саду удалили пальму, которую посадили еще 1937 году. Дальше дереву было некуда расти. Об этом сообщили в Instagram организации.

Обрезать пальму не стали, поскольку она не ветвится. Сначала специалисты срубили листья, потом макушку растения. Процесс занял 3 часа. Сотрудники испытывают грустные чувства, так как дерево является старожилом в оранжерее, за ним ухаживало несколько поколений работников Ботсада.

Кроме того, удалять планируют и Кубинскую пальму, которая появилась здесь в 1984 году. Ее макушка оказалась под куполом оранжерeи.

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Видео: Instagram / botsad_spb