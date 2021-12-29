В "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали о негативном влиянии вездеходов на фауну

Шумные туристические компании приезжают на места размножения ладожской и балтийской нерпы. Животным нужно пространство.

Шумы мощных аэродвигателей вездеходов и их вибрация создают неблагоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей".

Представители "Фонда друзей балтийской нерпы" переживают, что маршруты аэросаней проходят по местам, где обитает и выкармливается ластоногое потомство. Кроме того, шумные туристы создают стресс для размножающихся животных. Особенно проблема проявляется на территории национального парка "Ладожские шхеры", где можно встретить множество особей.

Организация уже направила запрос в карельский Росприроднадзор и администрацию парка. Сейчас продумывается механизм регулирования деятельности туристов.

Ранее на Piter.tv: в Фонде друзей балтийской нерпы показали, где спят их подопечные.

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