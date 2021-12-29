В Фонде друзей балтийской нерпы показали, где спят их подопечные

Нерпы предпочитают спать на улице.

В Фонде друзей балтийской нерпы показали, где спит их подопечный Крошик. Близко к животному не подойти, так как иначе оно сразу же нырнет в бассейн.

У Крошика и Шлиссика свои кровати на улице. Нерпы зимуют "по-взрослому", так как для них естественно находиться на морозе. Несмотря на то, что спальные места есть и в помещениях, животные туда не стремятся.

В комментариях сотрудник фонда рассказал, что нерпы действительно помирились после долгой вражды. При этом Шлиссик во время кормежки пытается оттеснить Кроша от рыбы. Во время сна животные находятся раздельно.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99