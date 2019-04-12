  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:33
92
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появилось видео ссоры Шлиссика и Крошика

0 0

На кадрах видео нерпы сначала обедают рыбой, а после Шлиссик гоняет своего соседа. 

В воскресенье, 3 октября, появилось видео ссоры между нерпами Крошиком и Шлиссиком. Его опубликовали в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали специалисты центра, нерпы не ладят между собой. Сотрудники пытаются примирить ластоногих, но безуспешно. На кадрах видео нерпы сначала обедают рыбой, а после Шлиссик гоняет своего соседа. 

Сотрудники фонда с грустью добавили, что их снова придется разделять. 

Пользователь подметил, что животные "Не сошлись характерами господа. Один Толстой, другой Достоевский; один тяни, другой толкай…"

Ранее две нерпы после реабилитации вышли в Ладожское озеро.

Видео: Вконтакте / Спасение тюленей


 

Теги: крошик, нерпы, тюлени, шлиссик
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии