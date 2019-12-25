В Выборге задержали мужчину, разорвавшего баннер в честь 80-летия Победы

Преступником оказался 44-летний безработный житель города.

Полицейские задержали мужчину, который уничтожил баннер "80 лет Победы" в Выборге.

Как сообщает 78.ru, преступником оказался 44-летний безработный житель города. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления символа воинской славы.

Напомним, что баннер был изготовлен местной спортивной школой "Фаворит" и размещен на ограждении стадиона, расположенного у дома № 27 на Выборгской улице. С сообщением о происшествии в полицию обратился заместитель директора этого образовательного учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники выманили 13 млн рублей у петербургской блокадницы.

Фото: Piter.TV