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В Выборге неизвестные разорвали баннер "80 лет Победы"
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В Выборге неизвестные разорвали баннер "80 лет Победы"

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

В Выборге в Ленобласти неизвестные повредили баннер к 80-летию Победы. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", к полицейским накануне обратилась администрация спортивной школы "Фаворит". Представители учреждения отметили, что злоумышленники совершили действия, направленные на оскорбление символа воинской славы и памятной даты, – разорвали и разрезали баннер "80 лет Победы", который был у дома 27 по Выборгской улице. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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