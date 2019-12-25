В Выборге неизвестные разорвали баннер "80 лет Победы"

В Выборге в Ленобласти неизвестные повредили баннер к 80-летию Победы.
По информации АН "Оперативное прикрытие", к полицейским накануне обратилась администрация спортивной школы "Фаворит". Представители учреждения отметили, что злоумышленники совершили действия, направленные на оскорбление символа воинской славы и памятной даты, – разорвали и разрезали баннер "80 лет Победы", который был у дома 27 по Выборгской улице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные дважды разрисовали фасад Дома текстилей в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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