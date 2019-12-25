в Уганде из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных

Полиция смогла поймать трех преступников.

На северо-востоке Уганды из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных. Об этом рассказали кенийские журналисты из издания Nation со ссылкой на заявление генерального комиссара Уганды Джонсона Бьябашайи. В СМИ рассказали, что 16 сентября группа нарушителей из города Морото напала на охрану. Заключенным удалось завладеть 15 винтовками.

Группа заключенных из тюрьмы в городе Морото напала 16 сентября на охрану, сумела захватить 15 винтовок и бежала...Вслед за ними последовали и другие заключенные Джонсон Бьябашайи, генеральный комиссар Уганды по тюрьмам

На данный момент полиции удалось поймать троих сбежавших преступников. Напомним, что в тюрьме Морото содержатся лица, совершившие тяжкие преступления. Офицеры полагают, что большая часть заключенных скрывается в джунглях. Сейчас в районе прибыли военные. Отрядом управляет бригадный генерал Флавия Беквасо.

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