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в Уганде из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных
Сегодня, 11:33
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lesjasap

в Уганде из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных

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Полиция смогла поймать трех преступников.

На северо-востоке Уганды из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных. Об этом рассказали кенийские журналисты из издания Nation со ссылкой на заявление генерального комиссара Уганды Джонсона Бьябашайи. В СМИ рассказали, что 16 сентября группа нарушителей из города Морото напала на охрану. Заключенным удалось завладеть 15 винтовками. 

Группа заключенных из тюрьмы в городе Морото напала 16 сентября на охрану, сумела захватить 15 винтовок и бежала...Вслед за ними последовали и другие заключенные

Джонсон Бьябашайи, генеральный комиссар Уганды по тюрьмам

На данный момент полиции удалось поймать троих сбежавших преступников. Напомним, что в тюрьме Морото содержатся лица, совершившие тяжкие преступления. Офицеры полагают, что большая часть заключенных скрывается в джунглях. Сейчас в районе прибыли военные. Отрядом управляет бригадный генерал Флавия Беквасо. 

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Теги: побег, тюрьма, уганда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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