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В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме
Сегодня, 14:44
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В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме

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Глава Тымовского принес  соболезнования членам семей погибших.

В Тымовском районе на Сахалине объявили траур после взрыва в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем tg-канале. 

Глава администрации поселка принес  соболезнования членам семей погибших. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, решить вопрос с их  жильем.

Сейчас подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют. Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье.

Напомним, число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек.

Фото:  Telegram / Kremlin_Russian

Теги: взрыв в жилом доме, взрыв на сахалине, объявлен траур, сахалин, тымовское
Категории: Лента новостей, Новости России,

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