В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме

В Тымовском районе на Сахалине объявили траур после взрыва в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем tg-канале.
Глава администрации поселка принес соболезнования членам семей погибших. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, решить вопрос с их жильем.
Сейчас подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют. Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье.
Напомним, число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек.
Фото: Telegram / Kremlin_Russian
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