В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме

Глава Тымовского принес соболезнования членам семей погибших.

В Тымовском районе на Сахалине объявили траур после взрыва в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем tg-канале.

Глава администрации поселка принес соболезнования членам семей погибших. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, решить вопрос с их жильем.

Сейчас подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют. Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье.

Напомним, число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек.

Фото: Telegram / Kremlin_Russian