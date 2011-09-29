Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился губернатор региона Валерий Лимаренко. Чиновник пояснил, что данное постановление уже принято местными властями по трагедии в поселке Тымовское.
В основном они сейчас проживают у родственников. Мы будем предлагать временное жилье. И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жилье с рынка в Тымовском.
Валерий Лимаренко, глава Сахалина
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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