Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей

Валерий Лимаренко рассказал о федеральной помощи.

Семьи погибших при взрыве бытового газа (по предварительной версии) на Сахалине получат по одному миллиону рублей в соответствии с российским законодательством. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко. Чиновник рассказал о трагедии, произошедшей на территории поселка Тымовское по Библиотечной улице. В настоящее время под завалами могут находиться люди. Спасатели ищут как минимум одного человека.

Что касается семей погибших, будем оказывать содействие с похоронами. Выделим соответствующие деньги каждой семье по федеральному стандарту - по миллиону рублей на каждого. Валерий Лимаренко, глава Сахалина

Напомним, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов.

Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live