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Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей

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Валерий Лимаренко рассказал о федеральной помощи.

Семьи погибших при взрыве бытового газа (по предварительной версии) на Сахалине получат по одному миллиону рублей в соответствии с российским законодательством. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко. Чиновник рассказал о трагедии, произошедшей на территории поселка Тымовское по Библиотечной улице. В настоящее время под завалами могут находиться люди. Спасатели ищут как минимум одного человека. 

Что касается семей погибших, будем оказывать содействие с похоронами. Выделим соответствующие деньги каждой семье по федеральному стандарту - по миллиону рублей на каждого.

Валерий Лимаренко, глава Сахалина

Напомним, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов.

Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: взрыв, госпомощь, обрушение, сахалин, соцпомошь, тымовское
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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