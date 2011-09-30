Ранее власти региона говорили о девяти пострадавших.

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава региона Валерий Лимаренко. Чиновник отметил, что под завалами подъезда по Библиотечной улице в поселке Тымовское может находиться еще один человек. В настоящее время его ищут спасательные бригады. В общей сложности на территории разрушенного подъезда в многоэтажном здании проживали 33 человека. Ранее говорилось о девяти пострадавших.

Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина

Напомним, что предположительно взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Дом не был газифицирован. Глава Сахалина полагает, что один из жильцов мог держать в квартире баллон с газом. на месте трагедии организован оперативный штаб. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц специальной техники.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме на Сахалине.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live