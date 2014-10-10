  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
183
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме на Сахалине

0 0

На месте трагедии в Тымовском работает оперативная группа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 и статье 168 УК РФ после взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Известно, что расследование ведется по вопросу причинения смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. В настоящее время на месте трагедии работают криминалисты и следователи под руководством начальника управления Бэликто Базарова.

В пресс-службе ГУ МЧС ранее объяснили, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться бытовой газ. Из-за инцидента обрушились пролеты здания с пятого по первый этаж. Под завалами могут оставаться люди. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал о нескольких погибших и раненых. Количество жертв и раненых в течение дня увеличивается.

Напомним, что власти Сахалина в Тымовском организовали оперативный штаб. Специалисты развернули для жителей дома пункт временного размещения. Сейчас на месте разбора завалов работают 59 человек личного состава экстренных ведомств и 13 единиц техники.

Губернатор Лимаренко: из-под завалов жилого дома на Сахалине извлекли тела трех погибших.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: взрыв, регионы, сахалин, следственный комитет, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии