Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют

Валерий Лимаренко рассказал о состоянии частично обрушившегося здания в Тымовском.

Один подъезд дома в поселке Тымовское на Сахалине, в котором ранее прогремел взрыв, будет демонтирован специалистами. Соответствующей информацией с журналистами в эфире телеканала "Россия-24" поделился глава региона Валерий Лимаренко. Чиновник пояснил, что оставшиеся три подъезда много этажного здания сейчас находятся в нормальном состоянии, поэтому далее жильцы смогут там оставаться. На текущий момент объект обследуется специальной комиссией на пригодность.

Из четырех подъездов три подъезда находятся в нормальном состоянии, и там люди сейчас проживают. Один подъезд - 15 квартир - будет демонтирован, людям будет предложено новое жилье. Валерий Лимаренко, глава Сахалина

Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live