В Севастополе задержаны агенты СБУ, передававших данные для ракетных ударов

На территории Севастополя задержаны агенты Службы безопасности Украины, передававших киевскому режиму информацию для совершения ракетных ударов по Крыму. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что в отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела за государственную измену. Мужчины собирали сведения для подготовки террористических актов против Вооруженных сил РФ.
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене.
ЦОС ФСБ РФ
Российские силовики установили, что по заданию иностранного куратора один из мужчин изъял из тайника, расположенного на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями СБУ. В дальнейшем местный житель собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации вооружения и техники. Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным ФСБ агентом СБУ. В рамках обысков дома у 51-летнего задержанного сотрудники надзорного ведомства обнаружили два брикета взрывчатого вещества западного производства. Опасный предмет был создан на основе гексогена с общей массой более одного килограмма. Также там обнаружены электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство. Сейчас обоим подозреваемым грозит заключение вплоть до пожизненного срока.
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Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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