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Готовившийся Киевом теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке предотвратили

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В преступлении подозреваются трое граждан Украины.

Российские силовые структуры предотвратили готовившийся специальными службами Украины теракт около исторического памятника "Танк Т-34" в Каховке на территории Херсонской области. Теракт планировали устроить трое украинских граждан во время митинга с участием местных жителей. Соответствующее заявление журналистам с делали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что  во время обысков у злоумышленников удалось изъять четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) с поражающими элементами. Эти элементы преступники закамуфлировали под фрагменты конструкции тяжелой боевой машины и металлические банки из-под энергетических напитков, которые были оборудованы GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва. Также оперативники выявили  четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

ВЗадержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника, установленного в честь воинов освободителей Советской армии.

ЦОС ФСБ РФ

ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: каховка, новые регионы, фсб, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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