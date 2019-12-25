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ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян
Сегодня, 10:03
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян

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Организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории РФ.

Сотрудники ФСБ России выявили до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что Киев использует информационную инфраструктуру стран ЕС с целью проведения мошеннической деятельности против граждан России. Значительная часть вырученных средств идет на финансирование украинской армии. Также в ЦОС подчеркнули, что организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста.

Фото: pxhere.com

Теги: колл-центр, мошенничество, украина, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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