ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян

Сотрудники ФСБ России выявили до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.
В опубликованном сообщении отмечается, что Киев использует информационную инфраструктуру стран ЕС с целью проведения мошеннической деятельности против граждан России. Значительная часть вырученных средств идет на финансирование украинской армии. Также в ЦОС подчеркнули, что организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории РФ.
Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста.
Фото: pxhere.com
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