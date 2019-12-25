ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян

Организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории РФ.

Сотрудники ФСБ России выявили до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что Киев использует информационную инфраструктуру стран ЕС с целью проведения мошеннической деятельности против граждан России. Значительная часть вырученных средств идет на финансирование украинской армии. Также в ЦОС подчеркнули, что организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста.

Фото: pxhere.com