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ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста

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Безработный житель полуострова через соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности.

Российские силовики задержали мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В настоящее время 52-летнему безработному злоумышленнику из поселка городского типа Советский грозит наказание до семи лет лишения свободы. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет 

... Являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов.

пресс-служба УФСБ РФ

ФСБ задержало в регионах десять человек, помогавших мошенникам в колл-центрах.

Фото и видео: УФСБ РФ по Крыму и Севастополю

Теги: крымский мост, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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