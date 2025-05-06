ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста

Безработный житель полуострова через соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности.

Российские силовики задержали мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В настоящее время 52-летнему безработному злоумышленнику из поселка городского типа Советский грозит наказание до семи лет лишения свободы. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет

... Являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов. пресс-служба УФСБ РФ

ФСБ задержало в регионах десять человек, помогавших мошенникам в колл-центрах.

Фото и видео: УФСБ РФ по Крыму и Севастополю