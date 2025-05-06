ФСБ задержала мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста

Российские силовики задержали мужчину, который призывал к уничтожению Крымского моста. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В настоящее время 52-летнему безработному злоумышленнику из поселка городского типа Советский грозит наказание до семи лет лишения свободы. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет
... Являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов.
пресс-служба УФСБ РФ
ФСБ задержало в регионах десять человек, помогавших мошенникам в колл-центрах.
Фото и видео: УФСБ РФ по Крыму и Севастополю
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