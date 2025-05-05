ФСБ задержало в регионах десять человек, помогавших мошенникам в колл-центрах

Организатор криминальной деятельности успел скрыться в ОАЭ его разыскивают.

Российские силовики задержали в трех регионах нашего государства 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве добавили, что организатор преступной организации скрылся на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Скрывающийся за границей гражданин Российской Федерации 1993 года рождения в текущий момент объявлен в международный розыск. Работа по выявлению криминальной деятельности велась с привлечением сил МВД и Следственного комитета РФ. Подозреваемые пойманы на территории столицы, Московской и Владимирской областях. Злоумышленники обеспечивали аферистам бесперебойную работу SIM-боксов.

... пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что устройства SIM-боксов позволяют преступникам задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся колл-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан ради обмана, хищениячужих денежных средств, а также рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Телефонные номера используются представителями спецслужб киевского режима для организации террористических актов в нашей стране. Сейчас по факту противоправной деятельности ведется уголовное дело по статьям за организацию преступного сообщества, мошенничество, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Фигурантам расследования угрозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России