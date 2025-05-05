В ДНР за неделю сорвали почти 270 воздушных атак ВСУ

Силовики рассказали о работе "Купола Донбасса" и РЭБ в новом регионе страны.

Над крупными городами Донецкой народной республики за минувшую неделю сорвали 266 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местного управления ФСБ РФ в новом регионе страны. В частности, 1 мая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекла попытку армии киевского режима атаковать центр города Мариуполя. В Киевском районе Донецка успешно перехвачен украинский дрон Mavic 3. Коптер нес на себе боевой заряд с поражающими элементами. На территории Горловки подавлен украинский разведывательно-ударный дрон RAM II UAV, содержавший на борту взрывное устройство и поворотную камеру для поиска и наведения на цель.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем. сообщение УФСБ РФ по ДНР

В общей сложности за прошедшую неделю система РЭБ перехватила 91 вражеский беспилотник над Горловкой. Взрывотехники из ДНР при УФСБ обезвредили беспилотники ВСУ и уничтожили взрывоопасные предметы прямо на местах.

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Фото и видео: УФСБ по ДНР