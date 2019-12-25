В Приоратском парке 22 июня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Дню памяти и скорби

Вход на все мероприятия свободный.

В Приоратском парке на площадке фестиваля "Лето.Парк.Кино." 22 июня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в Комитете по культуре и туризму Ленобласти.

В 15:00 у Водонапорной башни соберутся знатоки советского кино и музыки. Для всех желающих пройдет викторина с туром про фильмы и песни о Великой Отечественной войне. В игре прозвучат вопросы о любимых с детства кинокартинах и песнях. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Детская программа в 16:00 начнется с выступления на летней эстраде юных талантов. Продолжится программа показом фильма "Сестренка" (реж. Александр Галибин, 2019 год, 6+).

В 18:30 на Летней эстраде прозвучит музыка военных лет, легендарные песни о Великой Отечественной войне, о героях былых времен. В 19:00 начнется показ фильма "...А зори здесь тихие" (реж. Станислав Ростоцкий, 1972 год).

Вход на все мероприятия свободный.

Лазерная проекция "Свеча памяти" появится на Дворцовом мосту в ночь с 21 на 22 июня.

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Фото: Комитет по культуре и туризму Ленобласти