Лазерная проекция "Свеча памяти" появится на Дворцовом мосту

Переправу разведут под тематический плейлист звукового шоу "Поющие мосты".

В ночь с 21 на 22 июня, в честь 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Петербурге на Дворцовом мосту появится лазерная проекция "Свеча памяти". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Переправу разведут под тематический плейлист звукового шоу "Поющие мосты". Над Невой прозвучат фрагменты первой части седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича, фрагменты из оперы Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие". Также зрители смогут под инструментальные версии исполнить легендарные песни: "Соловьи" и "Прощание славянки". Завершится трек-лист "Священной войной", которую написали Александр Александров и Василий Лебедев-Кумач в июне 1941 года.

Ранее на Piter.TV: акция "Свеча памяти" стартовала на Пискаревском мемориальном кладбище.

Фото: "Петербургский дневник"