В Петербурге с 1 апреля откажутся от оплаты проезда наличными на 97 маршрутах

На таких маршрутах оплатить проезд можно будет картой "Подорожник", льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом.

С 1 апреля невозможно будет заплатить за проезд наличными на 97 автобусных маршрутах, которые из коммерческих превратятся в социальные. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.



На таких маршрутах оплатить проезд можно будет картой "Подорожник", льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом. Разовые QR-билеты на первом этапе можно будет приобрести только в кассах метрополитена и киосках "Организатора перевозок". Сеть их продаж будет расширяться.

Проверять оплату проезда будут контролеры. Для этого в штат набирают 638 человек. Пока что штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей, но его увеличат до 2500 рублей.

Фото: Piter.tv