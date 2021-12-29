В Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд в транспорте до 2500 рублей

В настоящее время штраф составляет 500 рублей в городском наземном пассажирском транспорте и 1000 рублей – в метро.

В Петербурге планируется увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте до 2500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В настоящее время штраф составляет 500 рублей в городском наземном пассажирском транспорте и 1000 рублей – в метро. Это было решено сделать для повышения уровня ответственности граждан, а также снижения случаев безбилетного проезда при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров.

Увеличение размера штрафа обеспечит соразмерность стоимости проездного билета и размера административного штрафа. В 2022 году стоимость месячного комбинированного билета составляет 2282 рублей, а месячного билета для проезда в метро – 2 495 рублей.

Также в Петербурге могут ввести штраф за проезд в метро без одежды или обуви.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха