В Петербурге на пять часов погасла телебашня в знак траура в Бейруте

В результате взрыва в ливанской столице погибло не менее 130 человек, пострадало порядка 5 тысяч.

С 23.00 6 августа и до 4.00 7 августа в Петербурге отключила подсветку телевизионная башня на Аптекарской набережной. Конструкция погасила огни в знак траура по погибшим в Бейруте. Напомним, 4 августа в районе морского порта столицы Ливана прогремел сильнейший взрыв. Погибли не менее 130 человек, пострадали порядка пяти тысяч человек.

В течение пяти часов на телебашне были обесточены 644 светильника, расположенные в виде светящихся колец на ярусах конструкции. Работу продолжили только сигнальные огни.

Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся – это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям. пресс-служба Смольного

Тем временем, петербуржцы оставляют соболезнования Ливану в Доме национальностей на Моховой улице. Там открыли временный мемориал памяти жертв бейрутского взрыва. В течение 7 и 8 августа в книге соболезнований еще можно оставить слова поддержки, которые позже передадут официальным представителям Ливанской Республики.

Фото: Питерская телебашня / "ВКонтакте"