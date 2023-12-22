Размер штрафов за неисполнение родительских обязанностей могут увеличить в Петербурге

Законодательное Собрание (ЗакС) Петербурга работает над инициативой, которая предполагает ужесточение штрафов за неисполнение родительских обязанностей. Об этом пишет ТАСС 12 апреля, ссылаясь на председателя комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Александра Ржаненкова.
Мы уже приступили к этому процессу, должны вместе отработать эту инициативу, она и от нас исходила. Я убежден, что на федеральном уровне в том или ином варианте это будет принято.
Александр Ржаненков, председатель комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению
На данный момент штрафы по соответствующей ст. 5.35 КоАП РФ составляют от 100 до 500 рублей. Их размеры установили еще в 2007 году.
Ранее, 9 апреля, в подвале дома 14 по Московскому шоссе правоохранители обнаружили проживающих там 36-летнего мужчину и троих его сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении их родителей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все