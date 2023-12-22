Размер штрафов за неисполнение родительских обязанностей могут увеличить в Петербурге

На данный момент штрафы по соответствующей ст. 5.35 КоАП РФ составляют от 100 до 500 рублей.

Законодательное Собрание (ЗакС) Петербурга работает над инициативой, которая предполагает ужесточение штрафов за неисполнение родительских обязанностей. Об этом пишет ТАСС 12 апреля, ссылаясь на председателя комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Александра Ржаненкова.

Мы уже приступили к этому процессу, должны вместе отработать эту инициативу, она и от нас исходила. Я убежден, что на федеральном уровне в том или ином варианте это будет принято. Александр Ржаненков, председатель комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению

На данный момент штрафы по соответствующей ст. 5.35 КоАП РФ составляют от 100 до 500 рублей. Их размеры установили еще в 2007 году.

Ранее, 9 апреля, в подвале дома 14 по Московскому шоссе правоохранители обнаружили проживающих там 36-летнего мужчину и троих его сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении их родителей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

Фото: Piter.TV