Диетолог назвала усугубляющие течение коронавируса продукты

Принести вред могут только долговременные вредные привычки и злоупотребления какими-либо продуктами.

Ни один из пищевых продуктов сам не может спровоцировать или усугубить течение заболевания коронавирусом. Об этом "Российской газете" рассказала врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Принести вред могут только долговременные вредные привычки и злоупотребления какими-либо продуктами.

Например, избыточная масса тела, которую человек "наел" за долгие годы, может приводить к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других. А все эти заболевания осложняют течение заболевания COVID-19.

Рекомендуется минимизировать потребление соли, сахара, насыщенных и транс-изомеров жирных кислот (сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки). Также стоит отказаться от сосисок, колбасы, жирного мяса, чипсов, майонеза и фасфуда. Не стоит пить газировку и сокосодержащие напитки.

В конце прошлого года диетолог рассказала, как бороться с лишним весом.

Фото: pixabay