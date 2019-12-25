Диетолог рассказала, как бороться с лишним весом

Как пояснила диетолог, для каждого человека очень важно соблюдать энергетический баланс, то есть потребляемая пища должна соотноситься с затрачиваемой энергией.

ВОЗ в своем недавнем отчете отметила, что в мире становится все больше людей с избыточным весом и это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Как рассказала Nation News врач-эндокринолог, диетолог Елена Евдокимова, проблема ожирения – это не только проблема внешнего вида, но и в первую очередь – проблема здоровья.

Как пояснила диетолог, для каждого человека очень важно соблюдать энергетический баланс, то есть потребляемая пища должна соотноситься с затрачиваемой энергией. К ожирению могут приводить дешевые продукты с высоким содержанием жира, сахара. В рационе должно быть как можно меньше сладостей, сдобы и колбасы. Совсем исключать из рациона не стоит, в маленьком объеме они никакого вреда не нанесут, а побаловать себя иногда можно.

Также диетолог советует придерживаться суточной биологической нормы потребности воды – около 30 млн на один килограмм веса. Елена Евдокимова отметила, что половину нормы человек и так получает из фруктов, овощей, супов.

Также специалист подчеркнула, что не следует стремиться похудеть очень быстро, поскольку для организма это стресс. Наиболее оптимальным является значение в 500 граммов в неделю.

Чтобы начать процесс похудения, нужно отказаться от перекусов бутербродами, от фаст-фуда, от газировки. А вот занятия спортом стоит включить в свою жизнь.

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