Время зачатия может повлиять на то, как организм накапливает жир

У людей, зачатых в холодное время года, с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная активность бурой жировой ткани, увеличенный расход энергии и более низкий индекс массы тела (ИМТ), а также меньшее количество жира вокруг внутренних органов по сравнению с теми, кто был зачат в тёплое время года, как следует из исследования, опубликованного в Nature Metabolism. Результаты, основанные на анализе данных более чем 500 участников, указывают на потенциальную роль метеорологических условий во влиянии на физиологию человека.

Хотя пищевые привычки и физические нагрузки являются ключевыми факторами потери веса, воздействие холода и тепла также играет свою роль. При более низких температурах организм вырабатывает больше тепла (холодовызванный термогенез) за счёт активности бурой жировой ткани и накапливает меньше жира в виде белой жировой ткани, чем при более высоких температурах. Однако основные факторы, влияющие на индивидуальные различия в активности бурой жировой ткани, остаются малоизученными, особенно у людей.

Такеши Ёнесиро и его коллеги проанализировали плотность, активность и термогенез бурой жировой ткани у 683 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 3 до 78 лет в Японии, чьи родители подвергались воздействию низких температур (определённых в исследовании как период с 17 октября по 15 апреля) или высоких температур (с 16 апреля по 16 октября) во время оплодотворения и родов.

У людей, зачатых в холодное время года, наблюдалась более высокая активность бурой жировой ткани, что коррелировало с повышенным расходом энергии, усиленным термогенезом, меньшим накоплением висцерального жира и более низким ИМТ во взрослом возрасте. В частности, Йонешiro и соавторы показывают, что ключевым фактором, определяющим активность бурой жировой ткани у потомства человека, является большая суточная разница температур и более низкая температура окружающей среды в период до зачатия.

Авторы отмечают, что потребуется дополнительная работа, чтобы определить механизмы, лежащие в основе этого явления, его применимость в разных группах населения и влияние других изменений в рационе питания и окружающей среде, в том числе тех, которые происходят в младенчестве.

Фото: unsplash (i yunmai); Takeshi Yoneshiro et al, Pre-fertilization-origin preservation of brown fat-mediated energy expenditure in humans, Nature Metabolism (2025)