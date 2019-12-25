Диетолог перечислил опасные последствия употребления селедки под шубой

Эксперт добавил, что полезными продуктами в салате являются варёная морковь и свёкла.

Любимый новогодний салат "селёдка под шубой" не самое полезное лакомство. Блюдо содержит два продукта, которые плохо сочетаются между собой: это майонез и жирная рыба. Об этом NEWS.ru рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Избыток жиров в организме может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ (язвы, гастрита, панкреатита). Чтобы этого не произошло, вместо майонеза можно использовать нежирную сметану и не переедать.

"Селедка под шубой" вредна для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, так как в рыбе много соли, а она задерживает жидкость в организме. Отеки могут повысить давление, что скажется на сердце. Помимо этого, избыток жидкости нагружает почки.

Эксперт добавил, что полезными продуктами в салате являются варёная морковь и свёкла.

Селедка под шубой подорожала на 8% по сравнению с прошлым годом.

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