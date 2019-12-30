Селедка под шубой подорожала на 8% по сравнению с прошлым годом

Дороже всего салат обойдется в Евпатории – 354 рубля.

Стоимость салата "Селедка под шубой" в 2020 году выросла на 8% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на фискальные данные OFD.ru.

Минимальная средняя цена салата по России на шесть человек (вес 2 килограмма) составила 201 рубль. Полкилограмма картофеля стоит 18,9 рубля, 500 граммов свёклы – 8,1 рубля, 500 граммов моркови – 8,5 рубля, 100 граммов лука – 1,9 рубля 4 яйца – 46,1 рубля, 500 граммов сельди – 68,1 рубля, 250 граммов майонеза – 49,3 рубля.

Дороже всего салат обойдется в Евпатории – 354 рубля.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить салаты.

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