Эксперты дали советы по срокам годности салатов из нескольких ингредиентов.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить салаты. По словам экспертов, неправильное хранение блюда может привести к тяжелому пищевому отравлению, так как в салатах формируется благоприятная среда для условно-патогенных микроорганизмов, которые вырабатывают токсины.

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Специалисты уточнили, что срок годности салата зависит от рецепта. Обычно для блюда смешивают ингредиенты с разной стойкостью хранения. Процесс размножения микробов ускоряется за счет заправки майонезом или соусом. Салаты рекомендуется держать в холодильнике (температуре 2-6 градусов по Цельсию).

Известно, что салаты из овощей и фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями способны держаться 18 часов, после заправки - только 12. При добавлении консервации и вареных яиц с заправкой - 6 часов, с морепродуктами без заправки - 12 часов. Срок годности салата с маринованными или квашеными овощами - 36 часов.

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