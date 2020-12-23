Она советует их проводить "на открытом воздухе"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Она выступила с заявлением на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Попова отметила, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия "на открытом воздухе". Это более безопасно и желательно, чем внутри помещений. Количество участников не должно быть больше 50 человек. Катки и горки должны продолжать работу с учетом всех противоэпидемических мер.

Ранее Попова назвала четыре региона России со сложной ситуацией по коронавирусу.

Видео: Правительство России