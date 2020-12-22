Эти субъекты находятся в стадии продолжающегося роста заражаемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала четыре региона России со сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом она заявила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, к этим регионам относятся Крым, Чукотка, Владимирская и Астраханская области. Все четыре субъекта находятся в стадии продолжающегося роста заражаемости. Она также отметила, что в России наблюдаются признаки стабилизации ситуации. На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9%, на предыдущей - 18,8%. Темпы прироста за последние семь дней снизились до 1.

Ранее Попова заявила, что в РФ не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании.

Видео: governement.ru