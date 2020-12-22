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Попова заявила, что в РФ не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании

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Российские тесты смогут обнаружить новый штамм COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании. Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По её словам, мутаций вируса, найденных в Великобритании, в России не обнаружено после плотного мониторинга. При этом Попова подчеркнула, что мутация коронавируса не оказалась чем-то неожиданным.

Глава Роспотребнадзора заверила, что российские тесты смогут обнаружить новый штамм COVID-19.

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Теги: коронавирус, попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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