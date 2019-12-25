Что известно о новой мутации коронавируса N501Y?

В Великобритании обнаружили более опасную мутацию коронавируса, которая получила название N501Y. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, она на 70% более заразна, чем прежде известные ученым штаммы.

Впервые новую мутацию COVID-19 обнаружили в британском графстве Кент 20 сентября 2020 года. Поначалу ситуация с новым штаммом была относительно контролируема. Однако наблюдения консультационного совета по новым респираторным угрозам Великобритании показали, что мутация распространяется с огромной скоростью и не уступает по этому показателю кори.

К 15 декабря число людей, зараженных вирусом-мутантом, достигло в Великобритании 1619. В Кенте выявили 555 случаев, в Лондоне – 519, в других регионах страны, включая Шотландию и Уэльс, – 545. Количество заражений продолжает стремительно расти. О новой разновидности коронавируса стало известно ВОЗ.

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. По имеющимся данным, он радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News.

Где еще обнаружили новую мутацию коронавируса?

Мутировавший вариант коронавируса распространяется по всему миру. Кроме юго-востока Англии его обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и ЮАР. С марта текущего года генетики изучают образцы COVID-19 и его новые варианты. Ученые связывают вторую волну заболевания именно с N501Y.

Как мир пытается закрыться от новой угрозы

По данным на 21 декабря, более 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией. Свои границы, в частности, закрыли Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия и др. Во Франции и Германии, а также в ряде других стран только думают о введении ограничений.

Так, во Франции намерены прекратить авиа- и ж/д сообщение, а в Германии собираются оградиться не только от Великобритании, но и ЮАР. Израиль намерен прекратить авиасообщение как с Великобританией и ЮАР, так и с Данией.

В Испании призвали все страны ЕС скоординировать свои действия и не допустить дальнейшего распространения вируса-мутанта. Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали людей строго соблюдать все меры безопасности и следовать указаниям национальных властей.

Мутации коронавируса

В настоящий момент ученым известны 73 штамма COVID-19. И если большинство из них практически не отличаются друг от друга, то, по крайней мере, три мутации представляют особую опасность.

Мутант D614G способен увеличивать репликацию вируса в эпителиальных клетках легких человека. Он распространяется в восемь раз быстрее исходного вируса. Наиболее благоприятная среда – слизистые ткани первичных дыхательных путей (прежде всего, нос).

Еще один опасный штамм коронавируса – P681H – имеет биологические эффекты, в частности, он может контролировать расщепление фермента фурина.

Мутант N501Y опасен в первую очередь своей скоростью распространения. Он легче проникает в клетки и размножается там. Предположительно, может уклониться от иммунного ответа человека и стать неуязвимым для вакцины.

Ученые во всех уголках мира продолжают тщательно следить за всеми изменениями генома COVID-19. Его чрезмерно быстрые мутации могут поставить под вопрос способность человечества победить болезнь. Вирус учится предугадывать действия ученых чуть ли не до того, как они были предприняты.

"Новый вариант SARS-CoV-2 (еще одно название COVID-19 – прим. Ред.) может стать причиной беспокойства, и это повод быть бдительными", - отметил доцент Школы медицины в Университете Лидса, доктор Стефен Гриффин в беседе с Science Media Center.

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