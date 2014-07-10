Скрипачка Мариинского театра оказалась в реанимации после съеденного салата в Москве

В медучреждении у девушки спросили, не ела ли она салат "Лобио" из доставки, а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу отделение реанимации.

Среди пострадавших от опасной фасоли в салатах из доставки оказалась скрипачка оркестра Мариинского театра. Артистка попала в больницу посреди гастролей в Москве, стало известно "Фонтанке".

Коллега артистки сообщил, что девушка 13 июня заказала в сервисе доставки салат "Лобио" с фасолью. В течение нескольких дней у неё были "странные симптомы", на третий день у пострадавшей началось двоиться в глазах, речь стала заторможенной. Прибывшие врачи скорой увезли артистку в больницу.

В медучреждении у девушки спросили, не ела ли она салат "Лобио" из доставки, а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу отделение реанимации. Предположительно, скрипачка оказалась в числе заразившихся ботулизмом.

В стационарах Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани находится 301 человек с диагнозом "ботулизм", из них 43 — на аппаратах ИВЛ, заявил 20 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") или салат с тунцом, яблоком и фасолью от "Гастропорта". Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее петербуржцам рассказали, как не заразиться ботулизмом.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)